Hizbollah-medlem kendt skyldig og tre frifundet for drab på Hariri

Kort efter, at dommer David Ree havde læst afgørelsen op i byen Leidschendam i Holland tirsdag, samledes tilhængere af den dræbte Rafik Hariri ved hans grav på Martyrernes Plads i Beirut og bad. Sønnen Saad Hariri har opfordret sin fars tilhængere til at undlade at gå på gaden og demonstrere efter domsafsigelsen - af frygt for, at det vil føre til sammenstød med Hizbollah-tilhængere.

Foto: Alkis Konstantinidis/Reuters