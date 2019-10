Hizbollah-leder skal tale til tilhængere i kriseramt Libanon

Præsident Michel Aoun opfordrede i en tale torsdag demonstranter til at gå i dialog med regeringen, som bliver beskyldt for at være ineffektiv og korrupt.

Landets ledende politikere er samlet til konstante krisemøder for at forsøge at finde en løsning på en situation, som synes at bringe landet tættere og tættere på økonomisk og politisk kaos.

Libanon er under pres fra både Verdensbanken og Den Internationale Valutafond, IMF. De mener, at der er behov for at gennemføre radikale økonomiske reformer og besparelser.

Titusindvis af demonstranter har protesteret. Det har navnligt været i storbyerne Beirut og Tripoli, hvor politiet har foretaget stribevis af anholdelser.

Krigen i Syrien har forværret Libanons problemer. Hver 6. indbygger er syrisk krigsflygtning. Landet er også hjem for mange palæstinensiske flygtninge.

Lederen af den proiranske shiamuslimske Hizbollah-bevægelse, Hassan Nasrallah, som deltager i en landsomfattende strejke, skal fredag eftermiddag tale til sine tilhængere.

Premierminister Saad al-Hariri er tidligere nået til enighed med andre regeringspartier om en reformpakke, som blandt andet omfatter forslag om at skære lønnen med 50 procent for ministre, parlamentarikere samt nuværende og tidligere præsidenter.

Tiltagene skal afhjælpe Libanons økonomiske krise og dæmpe de seneste dages protester.

Sunnimuslimen og milliardæren Saad al-Hariri har siden januar 2019 ledet en samlingsregering med 30 medlemmer, hvor de fleste af Libanons partier er repræsenteret.

Regeringen blev dannet otte måneder efter et valg, hvor Hizbollah-bevægelsen vandt. Valget af den nye nationalforsamling i maj 2018 var det første i Libanon i ni år.