Hitlers liv sluttede for 75 år siden med bryllup og selvmord

I sine sidste dage førte Hitler den mere og mere skrantende magtdrøm om at dominere Europa videre fra bunkeren uden dagslys og luft fra et Berlin i ruiner.

Da havde hans tanker om sin races og Tysklands overlegenhed lidt nederlag. Det havde hans krigsførelse også.

Den officielle udlægning er, at han gav sin hustru en cyanidpille, som dræbte hende. Han tog også selv en pille, og umiddelbart efter skød han sig selv.

Andre topnazister brændte de to lig i et bombekrater.

Da sovjetiske soldater kom til stedet, identificerede de ligresterne som Hitler og Eva Braun. Resterne blev bragt til Moskva.

Der var i mange år efter konspirationsteorier om, at det ikke var Hitlers lig. At han levede. At han var flygtet fra Tyskland, måske til Sydamerika.

Sovjetunionen har igennem alle årene fastholdt, at Hitler begik selvmord.

I 2018 offentliggjorde franske forskere en videnskabelig artikel i European Journal of Internal Medicine, hvor de fortalte, at de havde været i Moskva for at undersøge et kæbeben angiveligt fra Hitler.

De sammenholdt det med Hitlers tandlægejournal og andre data og konkluderede, at kæbebenet tilhørte Hitler.

Hitler krævede af sine landsmænd, at de skulle kæmpe til sidste blodsdråbe.

Imidlertid tog Hitler ikke sit nazistiske tankegods med sig i døden.

Som i februar i år på gaderne i Budapest, Ungarns hovedstad.

Da markerede hundredvis af højreekstremister, herunder nynazister, ifølge avisen Hungary Today 75-årsdagen for, at tyske og ungarske soldater gennembrød en russisk blokade af Budapest.