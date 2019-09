Historiske oliepriser vækker frygt for krise i Mellemøsten

Samtidig har angrebene på to store olieanlæg i Saudi-Arabien øget bekymringen for en geopolitisk krise, da USA giver Iran skylden for droneangrebene.

Tysklands udenrigsminister, Heiko Mass, siger, at angrebene i Saudi-Arabien har øget faren for, at der vil ske en yderligere optrapning af den farlige situation.

- Vi er for øjeblikket ved at analysere, hvem der stod bag angrebene, siger Maas.

Angrebene på olieanlæggene i Saudi-Arabien natten til lørdag tvang landet til at halvere dets olieproduktion. Det er det største fald i olieproduktionen på verdensmarkedet nogensinde.

Prisen på den europæiske referenceolie, brent, steg næsten 12 dollar til omkring 71,95 dollar i de første sekunder, da handlen begyndte natten til mandag (dansk tid).

Stigningen på futures-priserne på Nordsøolie af brent-kvalitet var på omkring 20 procent.

Målt i dollar var dette den største prisstigning i løbet af en enkelt dag, siden handlen med denne type oliekontrakter begyndte i 1988.

Oliepriserne faldt senere mandag til et lidt lavere niveau.

Når Saudi-Arabien indstiller halvdelen af landets olieproduktion, svarer det til, at der med et slag er forsvundet 5,7 millioner tønder olie per dag fra verdensmarkedet.

Situationen overgår både faldene i olieproduktionen under Den Islamiske Revolution i Iran i 1979 og under USA's invasion af Kuwait i 1990.

Iranskstøttede houthi-oprørere i Yemen siger, at de stod bag droneangrebene på olieanlæggene i det østlige Saudi-Arabien.

USA's præsident, Donald Trump, har givet udtryk for, at amerikanerne er klar til at svare igen, hvis gerningsmændene kan bekræftes.

- Der er grund til at tro, at vi kender gerningsmændene. Vi er klar - afhængig af bekræftelsen - men vi venter på at høre, hvem Saudi-Arabien mener, der står bag, skrev Trump i weekenden.

Iran afviser beskyldninger om, at det på nogen måde har relation til angrebene. Men den spændte situation har skabt frygt for en væbnet konflikt i Mellemøsten.