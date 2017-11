Historisk valg kan sikre en stemme til udstødte nepalesere

Valget finder sted, to år efter at Nepal vedtog en ny forfatning, der gennemgribende ændrede landets demokratiske struktur.

Den nye forfatning tager magt fra den centrale regering og placerer i stedet magt i syv nyligt etablerede provinser.

Selve valghandlingen er derfor et stort skridt på vejen mod at etablere den nye forfatning, der efter planen skal give magt til marginaliserede grupper og områder i landet.

Blandt andet er det planen, at kvinder og dalitter, den laveste kaste i landet, skal have en stemme i de statslige institutioner.

Valget ligner et tæt et af slagsen. Det regerende Nepals Kongresparti og en alliance mellem Forenede Marxister-Leninister (UML) og maoisterne ligger side om side i meningsmålingerne.

Sammenlagt er 275 sæder i det nye, føderale parlament på valg. På samme måde skal vælgerne bestemme, hvem der skal sidde i 550 sæder i syv regionale forsamlinger.

Landet har under valgkampen lukket de nordlige grænser mod Kina af sikkerhedsmæssige årsager. Trafik fra bestemte veje er også blevet lukket ned for at forhindre, at valget bliver manipuleret.

En række eksplosioner, der har haft kandidater som mål, har kastet en skygge over valget.

Politiet har anholdt flere end 500 personer, der har forbindelse til Nepals Kommunistiske Parti, et maoistisk parti, der bliver beskyldt for at stå bag eksplosionerne, selv om ingen har taget skylden for angrebene.

Søndag morgen eksploderede en bombe ved indgangen til hjemmet hos den forhenværende premierminister og formand for UML Khadga Prasad Oli i den østlige by Damak.

Oli var dog på kampagnesporet, og han var derfor ikke hjemme.

Stemmerne vil blive optalt efter den anden del af valget, der bliver afholdt 7. december i hovedstaden, Katmandu, og de lavtliggende områder i den sydlige del af landet.