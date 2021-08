Historisk lidt sne skaber problemer i berømt bjergkæde

Andesbjergene, der normalt tiltrækker skiløbere fra hele Sydamerika, kæmper i år med et historisk lavt snefald.

Men i år er problemerne ekstra tydelige, og de sparsomme mængder sne og regn har ført til, at mange af de høje tinder kun er dækket af et ujævnt snelag eller ingen sne overhovedet.

- Vi oplever en proces med et langvarigt fald i mængden af nedbør i området - en megatørke om man vil, siger Ricardo Villalba, der er ledende forsker ved det Argentinske Institut for Sne- Gletsjer- og Miljøforskning.

- Hvis du kigger på de nuværende nedbørsmængder for hele bjergkæden, så viser de, at det nogle steder overhovedet ikke har sneet, og at det andre steder har sneet meget lidt i år.

Det er i øjeblikket vinter på den sydlige halvkugle. Derfor burde snefaldet også være på sit højeste netop nu.

Ricardo Villalba understreger, at de faldende mængder nedbør kan få store konsekvenser for lokalsamfund i hele regionen, da mange får deres vandforsyning fra bjergene.

Også lokale skisportssteder kæmper i øjeblikket med den manglende sne.

Flere har således været nødt til at lukke populære løjper og benytte sig af snekanoner for at kunne holde åbent.

Situationen gør ekstra ondt, da mange skisportssteder i regionen først lige har fået lov til at åbne igen efter lange nedlukninger under pandemien.

På satellitbilleder kan man tydeligt se, hvordan mængden af sne i juli i år er markant mindre end på samme tidspunkt sidste år.

Det afspejler sig også i vandniveauet i floder i området, siger Ricardo Villalba.

Han tilføjer, at problemerne bliver forstærket af, at Andesbjergenes mange gletsjere trækker sig tilbage med hastige skridt.

- Tilbagetrækningen går meget hurtigere, end vi har set før. Det sker desværre for alle gletsjerne i Andesbjergene, og udviklingen er tæt forbundet til processen med global opvarmning, siger Villalba.