Historisk kup viser kryptomarkeds sårbarhed

Var det af ren og skær hjælpsomhed? Var det et venligt drilleri? Eller var der tale om et ondsindet milliardtyveri, da hackere brød ind på finansplatformen Poly Network og stak af med kryptovaluta for 613 millioner dollar?

For dagen efter kuppet blev en stor del af udbyttet leveret tilbage.

En anonym hacker har forklaret i en række digitale beskeder, at han står bag tyveriet, og at han gjorde det "for sjov". Det var angiveligt hele tiden planen, at midlerne skulle leveres tilbage.

- Jeg er ikke særligt interesseret i penge, skrev hackeren i en besked, som ifølge nyhedsbureauet Reuters er sendt til flere virksomheder, der overvåger bevægelser på markedet for kryptovaluta.

Det fulde udbytte af kuppet har en værdi af cirka 3,8 milliarder danske kroner. Heraf var 1,65 milliarder kroner torsdag betalt tilbage.

Der er blandt andet tale om kryptovalutaerne Ethereum og polygon.

Formålet med indbruddet var at udstille platformens sårbarhed, påstår en hacker. Vedkommende ville gøre Poly Network opmærksom på, at der var et smuthul i deres system, før hackere med onde hensigter udnyttede det.

Flere eksperter i kryptovaluta er dog ifølge Reuters skeptiske over for hackerens påståede etiske motiv til indbruddet.

Teknologichef i virksomheden Chainalysis Gurvais Grigg vurderer, at det er usandsynligt, at etiske hackere ville stjæle så stort et beløb.

Han formoder, at kryptovalutaerne er blevet leveret tilbage, fordi det viste sig at være for svært at veksle dem til "almindelige" penge.

- Det er svært at vide, hvad motivet er. Lad os se, om de sender hele beløbet tilbage, siger han til Reuters.

Sagen er et eksempel på, at simple sikkerhedsbrud på finansplatforme kan få store omkostninger. Det forklarer Peter Sestoft, der er professor i datalogi ved IT-Universitetet i København.

- I de tilfælde jeg kender til, er det ikke kryptovalutaen, der har været problemet. Teknologien er aldrig blevet hacket. Det er kryptovalutabørserne, der opbevarer penge for folk, der bliver udsat for alle mulige former for hacks, siger Peter Sestoft til Ritzau.

- Det har som sådan ikke noget at gøre med, at det er kryptovaluta. Det skyldes helt normale, banale it-sikkerhedsproblemer.

Hvis man som privatperson ønsker at investere i kryptovaluta, skal man forsøge at sikre sig, at platformen, der skal håndtere ens valuta, er troværdig og har styr på sikkerheden.

For hvis først hackere stjæler kryptovaluta, er det svært at finde pengene igen, påpeger Peter Sestoft.

- Mulighederne er meget dårligere, end hvis man bliver snydt i en almindelig e-handel med dankort, fordi der ikke er nogen bank eller et bestemt lands juridiske system involveret, siger han.

Kryptovaluta bruges primært til investering. Ethereum og polygon, som er stjålet i den aktuelle sag, er to af en lang række kryptovalutaer på markedet.

Den mest kendte kryptovaluta er bitcoin, som blev etableret i 2009.