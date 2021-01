Historisk: Donald Trump skal for rigsret for anden gang

USA's præsident, Donald Trump, bliver den første præsident i landets historie til at stå for en rigsret to gange.

Det står klart sent onsdag aften dansk tid, hvor et flertal i Repræsentanternes Hus - herunder flere republikanere - har stemt for at indlede en rigsretssag mod Trump for at have opildnet til oprør i forbindelse med uro ved Kongressen i sidste uge.