Historiker og Trump-beundrer kæmper om Islands præsidentpost

Den ene har talt for fællesskab og en apolitisk præsidentrolle. Den anden har rost Donald Trumps indsats mod coronavirus og flere gange langet ud efter Islands "vildledende nyhedsmedier".

Modsætninger mødes i den grad, når Island lørdag går til præsidentvalg med kun to kandidater på stemmesedlen.

Den altoverskyggende favorit er siddende præsident Guðni Jóhannesson, som er historieprofessor fra Reykjavik.

Han gik i 2016 til valg med et budskab om, at han som partiløs kunne skabe national samling ovenpå finanskrisen og politiske skandalesager, hvor blandt andet den daværende statsminister blev fældet af de såkaldte Panama-papirer. Nu står Jóhannesson til overvældende opbakning.

Hans eneste modkandidat er forretningsmanden Guðmundur Franklín.

Franklín har en fortid som aktiehandler på Wall Street i 90'erne og 00'erne, men er siden gået over til hotelbranchen og har flere gange forsøgt at gå ind i politik. Det skriver erhvervsmediet Bloomberg.

Han har blandt andet beskrevet USA's præsident Donald Trump som en "sand leder" og er nu gået til valg på en stærk kritik af den Oxford-uddannede historiker, som i hans øjne er tandløs.

Præsidentposten er i høj grad ceremoniel, selv om den også indebærer magt til at nedlægge veto mod de beslutninger, parlamentet træffer.

Og et fokus på at være en kandidat, som mange folk kunne samles om, har været en selvstændig pointe for den siddende præsident.

- Der vil være mange, der kritiserer mig for, at det er for banalt og generelt, og som vil efterlyse et mere konkret politisk program, udtalte Guðni Jóhannesson, der som historiker blandt andet er ekspert i præsidentrollen, til Politiken i 2017.

- Men de må acceptere, at en islandsk præsident ikke kan eller skal gå ind i de konkrete politiske spørgsmål.

Jóhannesson har ifølge Bloomberg markeret sig i forbindelse med LGBT-rettigheder. Han kan også nogle gang ses samle skrald op i hovedstaden Reykjavik.

Ifølge nylige Gallup-meningsmålinger står Jóhannesson til en opbakning på omkring 90 procent.

Dermed ligner han et meget sikkert bud på at fortsætte fire år på posten som statsoverhoved for de omkring 364.000 islændinge.