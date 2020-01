Historiker: Harrys version udstiller splittelse i kongehuset

Det er usædvanligt og gavner nok ikke ligefrem det britiske kongehus, at prins Harry er kommet med sin egen version af det delvise brud med kongehuset.

- Dronning Elizabeth har nok forestillet sig, at hendes officielle udmelding skulle være den eneste. Så det udstiller, at de er ret splittede, i forhold til hvad der er det rigtige at gøre, og hvordan det skal håndteres.

- Det er ret usædvanligt, for man plejer at holde facaden udadtil fra kongehusets side, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Søndag ved et velgørende arrangement udtalte prins Harry sig for første gang om det delvise farvel til kongehuset.

Lørdag var han og hustruen, Meghan, blevet frataget de titler og roller, som de har udfyldt som en del af den kongelige familie.

Søndag fortalte han, at det volder ham "stor sorg, at det er endt på den måde", og at det var en svær beslutning at bryde med kongehuset.

Prins Harrys udtalelser søndag tyder ifølge Lars Hovbakke Sørensen på, at prinsen har haft behov for at komme med sin egen version.

Men det er ikke nødvendigvis et klogt træk med tanke på forholdet til kongefamilien på lang sigt.

- Det er sådan noget, der kan gøre, at folk begynder at snakke om, hvad der egentlig foregår, når det efterhånden udvikler sig til et langvarigt cirkus.

- Det er helt klart ikke noget, der gavner kongehuset, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Harry og Meghan - hertugen og hertuginden af Sussex - har også givet afkald på deres apanage. Søndag lød det fra prins Harry, at han altid har været klar til at miste de penge.

Men til gengæld piner det ham, at han som en del af sin tilbagetræden fra kongehuset ikke længere skal deltage ved militære begivenheder.

Militæret har været en central del af prins Harrys liv, og han har blandt andet været udsendt til Afghanistan to gange.

De militære titler, han har opnået ved sin militære deltagelse, har han også givet afkald på som en del af bruddet.