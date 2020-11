Historien om muteret coronavirus i danske mink går verden rundt

I internationale medier verden over kan man torsdag læse historien om, at Danmark vil aflive de op mod 17 millioner mink på danske minkfarme.

Det skyldes frygten for, at den muterede coronavirus i danske mink, som har spredt sig til mennesker, i værste fald kan medføre, at pandemien starter forfra med udgangspunkt i Danmark.

Nyheden er blevet bragt af både det britiske nyhedsbureau Reuters, det franske AFP, det amerikanske AP og det tyske dpa bringer historien.

Også BBC, The Guardian, CNN og The New York Times har skrevet historien om Danmarks planer om at aflive alle danske mink.

- Verdens største minkproducent, Danmark, annoncerer planer om at aflive flere end 15 millioner mink, på grund af frygt for at en muteret coronavirus spreder sig fra mink til mennesker og kan bringe en fremtidig vaccine i fare, skriver The Guardian.

- Den danske regering vil aflive millioner af mink på flere end 1000 minkfarme, med henvisning til bekymring for at en mutation i den nye coronavirus, som har spredt sig blandt mink, potentielt kan påvirke effekten af en vaccine til mennesker, skriver The New York Times.

Onsdag fortalte de danske myndigheder på et pressemøde om baggrunden for beslutningen om, at alle danske mink skal aflives.

Direktør for Statens Serum Institut Kåre Mølbak præsenterede blandt andet, hvad myndighederne frygter, hvis man ikke går hårdt til værks:

- Worst case-scenariet er, at vi har en pandemi, der starter forfra igen med udgangspunkt i Danmark. Det er det, der gør, at vi skal tage det her ekstremt alvorligt, sagde han.

Statens Serum Institut mener dog, at det kan lade sig gøre at inddæmme smitten med det muterede coronavirus.

Det skal ske via yderligere restriktioner i Nordjylland, som meldes ud torsdag.