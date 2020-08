Hiroshima markerer 75-året for atomangreb med tilpasset ceremoni

Ceremonien var dog noget mindre end sædvanligt på grund af coronaviruspandemien, som fortsat raser verden over.

Klokkerne ringede i Hiroshima, da 75-året for det første atomangreb i verdenshistorien torsdag blev markeret.

I en tale opfordrede byens borgmester verden til at gå imod nationalistiske tendenser og i stedet forenes i kampen mod alle former for trusler.

Tusindvis af mennesker samles normalt i Fredsmindeparken i Hiroshima for at bede, synge og lægge små traner af papir som et symbol på fred.

Men denne gang var der kun adgang for overlevende fra atomangrebet og deres familier.

Betydningen af 75-året for angrebet, hvor 140.000 mennesker blev dræbt, er så stor, at byen havde besluttet at afholde ceremonien på trods af coronavirus. Der var dog strenge restriktioner.

- Den 6. august 1945 ødelagde en eneste atombombe vores by. Dengang lød det, at intet vil vokse her i 75 år, sagde Hiroshimas borgmester, Kazumi Matsui.

- Og alligevel er Hiroshima kommet sig og er blevet et symbol på fred.