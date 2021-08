Himlen er blevet blå i Beijing

Men nu ser det ud til, at indbyggerne i Kina hovedstad kan indånde renere luft, da Kina er lykkedes med at begrænse forureningen.

Beijing har været kendt for at være en by, hvor voldsom forurening var en del af hverdagen for indbyggerne.

- Blå Beijing er gradvist blevet vores nye normale. Sådan lød budskabet fra Huang Runqiu, minister for økologi og miljø i Kina, på et pressemøde i sidste uge ifølge den kinesiske, statsejede avis Global Times.

Den mindskede forurening har eksempelvis kunnet ses på antallet af dage, hvor der har været tung luftforurening.

I 2020 var der således ti dage med tung luftforurening i hovedstaden. I 2015 drejede det sig om 43 dage, skriver avisen.

Derudover faldt den gennemsnitlige koncentration af PM2,5, der er betegnelsen for fine partikler på mindre end 0,0025 millimeter.

I 2020 var der 37 mikrogram af de bittesmå partikler per kubikmeter luft i Kinas omkring 300 største storbyer. Det er et dyk på 28,8 procent sammenlignet med 2015.

Danmarks ambassadør i Kina, Thomas Østrup Møller, kan bekræfte, at luften er blevet renere.

Ifølge ham er det "bestemt tåleligt at være i Beijing".

- Når nogle særlige meteorologiske forhold gør det, kan der være dage, hvor det er noget mere forurenet, end vi er vant til derhjemme.

- Men du kan godt have et fornuftigt udeliv og dagligt liv i Kina, siger Østrup Møller, som har været ambassadør i landet i et år.

Han fortæller, at "den forurenende industri" er flyttet ud af hovedstaden.

- Og så er der også generelt blevet lagt skærpede regler ned over den forurenende industri rundt omkring i Kina.

Derudover tilføjer ambassadøren, at de har "mange dage med blå himmel i Beijing".

Landet, som har en befolkning på omkring 1,4 milliarder mennesker, er verdens største udleder af CO2. Kina står ifølge den internationale statistikbank Statista for over en fjerdedel af klodens udledning.

Den kinesiske regering har sat et mål om, at landets CO2-udledning skal begynde at falde senest fra 2030. Kina skal være CO2-neutralt i 2060.

Kinesiske byer har i flere år været højt på listen over verdens mest forurenede byer.

Ifølge rapporten "World Air Quality Report" fra virksomheden IQAir, der måler luftkvalitet, observerede 86 procent af de kinesiske byer i 2020 renere luft sammenlignet med året forinden.

Det er ikke kun luften, som har taget et skridt i den mere rene retning. Vandkvaliteten er også blevet forbedret.

Andelen af godt overfladevand er på landsplan steget fra 66 procent i 2015 til 83.4 procent i 2020, skriver Global Times.