Hertuginde Meghan i sorg: Mistede sit ufødte barn

- Jeg vidste, da jeg knuede mit førstefødte barn, at jeg var ved at miste mit andet, skriver hertuginden af Sussex, som blev gift med prins Harry i 2018.

Hertuginde Meghan har meddelt, at hun aborterede i juli, skriver The New York Times onsdag.

Den 36-årige prins og den 39-årige hertuginde har sammen en etårig søn, Archie.

Parret bor i kystbyen Santa Barbara nord for Los Angeles.

Prins Harry og hans hustru begyndte 2020 med et brag, da parret oplyste, at de ville træde tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Først fløj familien kortvarigt til Canada for at bosætte sig og efterfølgende til Los Angeles i USA, hvor hertuginden også er født og opvokset.

Med aftrædelsen fra det britiske kongehus oplyste parret tidligere på året, at de ønskede økonomisk uafhængighed.Beslutningen kom i kølvandet på en verserende konflikt mellem parret og især de britiske tabloidmedier med afsæt i artikler med racistiske og sexistiske undertoner, aflytninger og offentliggjorte breve og sms'er.

Tidligere i denne måned blev prins Harry afvist, da han meddelte, at han gerne ville deltage i en markering af mærkedagen Remembrance Sunday - "Våbenstilstandsdagen" – 11. november, hvor der ifølge traditionen bliver lagt blomster for de militærfolk og civile, der har mistet livet under krige efter Første Verdenskrig.

Prins Harry fik dog af Buckingham Palace at vide, at han ikke kunne deltage i ceremonierne.