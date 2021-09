Artiklen: Her må lokalt ansatte afghanere må blive permanent

Her må lokalt ansatte afghanere må blive permanent

De nye regler vil også give folk adgang til faste job og ubegrænsede rettigheder til at arbejde.

Afghanere, der har arbejdet for det britiske militær og den britiske regering under krigen i Afghanistan, får lov til at blive i Storbritannien permanent.

Det oplyser den britiske regering onsdag ifølge BBC.

Dermed kan de, som er berettiget, få lov til at blive i Storbritannien på ubestemt tid. Tidligere havde den britiske regering sat en grænse på fem år.

Udmeldingen kommer, efter at britiske tropper i weekenden forlod Afghanistan. Dermed gjorde de en ende på Storbritanniens 20 år lange involvering i konflikten.

I forbindelse med krigens afslutning havde Storbritannien travlt med at evakuere statsborgere og lokalt ansatte afghanere.

Ifølge BBC har Storbritannien siden 13. august evakueret over 8000 personer, der er berettiget til at få en hjælpende hånd fra regeringen.

Regeringens plan har fået navnet "operation varm velkomst".

Den blev onsdag præsenteret af indenrigsministeriet. Ministeriet ønsker at sikre, at afghanere, der ankommer til Storbritannien, får hjælp til at genopbygge deres liv.

Premierminister Boris Johnson siger i en tale, ifølge BBC, at Storbritannien står i stor gæld til de afghanere, der arbejdede sammen med britiske tropper:

- Jeg er fast besluttet på at give dem og deres familier den støtte, de har brug for, så de kan genopbygge deres liv her i Storbritannien.

- Jeg ved, at dette er en utrolig skræmmende tid. Men jeg håber, at de vil finde trøst i den bølge af støtte og generøsitet, som den britiske befolkning allerede har udtrykt, siger Johnson.

Ifølge regeringen vil de afghanere, der allerede er ankommet til Storbritannien, snart kunne bytte deres midlertidige opholdstilladelse ud med en permanent.

Det vil blandt andet give dem adgang til faste job og ubegrænset ret til at arbejde.