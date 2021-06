Hemmelig politiapp fælder hundredvis af kriminelle globalt

Hundredvis af kriminelle er de seneste dage blevet anholdt over hele verden i en af de hidtil mest sofistikerede infiltreringer af organiseret kriminalitet.

Det oplyser adskillige politiagenturer tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Alene i Australien er over 200 medlemmer af mafiaen og rockermiljøet blevet anholdt som en del af aktionen, der har fået navnet "Operation Ironside".

Der er tale om den største enkeltstående aktion mod kriminelle i Australiens historie. Det skriver australske ABC News.

Ifølge mediet er aktionen resultatet af et tre år langt samarbejde mellem Australiens Føderale Politi (AFP) og USA's forbundspoliti (FBI).

Som en del af samarbejdet er adskillige medlemmer af den kriminelle underverden blevet snydt til at kommunikere via en krypteret app kendt som AN0M, der i sin tid blev designet af politiet.

Appen er siden blevet brugt af kriminelle bander over hele verden til at planlægge henrettelser, hvidvask og import af narkotika.

Australske myndigheder oplyser ifølge ABC News, at politiet i den tid har kunnet følge med i op mod 25 millioner beskeder i realtid.

Det har ført til, at mindst 21 drabsplaner er blevet spoleret, mens over 3000 kilo stoffer, 104 våben samt kontanter og værdier for 45 millioner dollar er blevet konfiskeret.

Ifølge ABC News slog australsk politi mandag til på over 300 adresser. Samtidig fandt lignende ransagninger sted i USA og Europa.

Australiens premierminister Scott Morrison siger tirsdag, at operationen har "ramt den organiserede kriminalitet hårdt. Ikke bare i Australien, men i hele verden".

Australsk politi hævder ifølge ABC News, at planen om at udvikle en krypteret app, der skulle gives videre til kriminelle, blev udklækket i 2018 over et par øl med kolleger fra FBI.

Det lykkedes at sprede appen takket være en uvidende australsk flygtning kendt som Hakan Ayik, der bor i Tyrkiet og som myndighederne mistænker for at stå bag et stort narkotikahandelsnetværk.

Ifølge ABC News blev han givet en enhed med appen på af hemmelige agenter. Herefter anbefalede han appen til flere kriminelle partnere, der senere anbefalede den videre til andre.

Australsk politi oplyser, at appen AN0M, inden den blev lukket i denne uge, blev brugt af mere end 11.000 folk over hele verden.

Efterforskningen har i de seneste måneder vokset sig så stor, at Australiens Føderale Politi de seneste uger har sat alt andet på pause med undtagelse af børnebeskyttelses- og antiterrorisme-opgaver.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er mindst 35 personer blevet anholdt i New Zealand som en del af "Operation Ironside".

Der ventes også at blive meldt ud om flere anholdelser i resten af verden den kommende tid. Det oplyser australsk politi.