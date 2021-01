Helveg bliver hovedforfatter på EU-strategi og dansk mærkesag

Når Europa-Parlamentet de næste seks måneder skal forfatte strategien for en fremtid med vedvarende energi fra havet, bliver det med Morten Helveg Petersen (R) for bordenden.

Det er en opgave, der er særligt interessant for Danmark, mener han, da danske virksomheder er førende i udviklingen af teknologier, og da Danmark er placeret godt for produktion af energi fra havvindmøller.

- Vi er så heldige, at vi ligger, hvor vi gør, med venligsindede naboer og en masse vind ude på Nordsøen. Det er et fantastisk eventyr, vi står og kan åbne her, hvis vi spiller den rigtigt. Det kræver så en masse regulering, for det er lettere sagt end gjort, siger Morten Helveg Petersen.

Han skal nu lægge arm med de øvrige grupper i parlamentet om at få landet den fælles holdning til offshore, før man skal indlede forhandlinger med EU-landene senere.

- Der vil være forskellige holdninger, interesser og ambitionsniveauer. Det bliver lidt af et puslespil. Det er det politiske håndværk, der skal laves nu, for at vi kan nå de ambitiøse klimamål.

Forhandlingerne ventes at stå på over det næste halve år.

EU-landene er enige om at ville reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 55 procent i 2030, og unionen skal være klimaneutral i 2050.

Over 80 procent af EU's strøm skal produceres fra vedvarende energikilder for at nå de mål, har EU-Kommissionen anslået.

Klimamålene kræver nye teknologier. En af dem er Power-to-X (PTX), hvor man lagrer grøn energi, eksempelvis strøm fra vindmøller, i gas eller væsker som træsprit.

- Det indbefatter, at man også skal have gang i en omstilling af transportsektoren, som er en af de store syndere. I det indgår PTX. Hvis vi skal leve op til klimamålsætningen, så skal vi have fuld drøn på PTX for at omstille den sektor fra det fossile til noget vedvarende, siger Helveg.

En anden udfordring bliver at få ændret en holdning til, hvordan medlemslandene ser på energiforsyning. Det er traditionelt noget, man opfatter som en national sag.

I årevis var det eksempelvis vanskeligt at få grøn strøm fra Danmark eksporteret mod syd, da Tyskland blokerede for strømmen.

- Det med energi og energiforsyning er noget, som landene sidder og fedter med nationalt. Men de tider er bare forbi. Vi er nødt til at tænke på tværs af grænserne, siger Morten Helveg Petersen.

Det gælder særligt for den grønne strøm produceret på havet, mener han.

- Jeg tror, at når vi tænker 5-10-15 år frem, så vil vi se nogle projekter ude på Nordsøen ejet af flere lande i fællesskab. Hvor man så skal finde ud af, hvordan det reguleres. Det er ret kompliceret stof, når man dykker ned i det.

- Men de strukturer skal være på plads, ellers får vi ikke udnyttet det kæmpe potentiale, der er ude på Nordsøen. Det er det, vi har sigte på, siger han.