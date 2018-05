Hele verden kan følge med når Facebook-chef afhøres

Det ventes, at Mark Zuckerberg under høringen i detaljer skal redegøre for, hvordan analyseselskabet Cambridge Analytica kunne høste 87 millioner Facebook-brugeres personlige data.

Heriblandt 2,7 millioner europæeres data.

Antonio Tajani har - foruden en diskussion om bedre datasikkerhed - ligeledes lagt op til at sætte fake news samt deling af illegalt indhold på dagsordenen.

Det glæder parlamentsformanden, at Zuckerberg har indvilget i at møde repræsentanter for 500 millioner europæere for åben skærm.

- Det er et tegn på respekt for lovgiveren af verdens største marked, siger Antonio Tajani.

I første omgang skulle høringen dog have været en lukket seance - under store protester fra adskillige EU-parlamentarikere.

Heriblandt formanden for den liberale gruppe, belgiske Guy Verhofstadt. Han nægtede at deltage, hvis mødet forblev lukket.

- EU-borgere har været mest påvirket af den seneste skandale og fortjener at høre sandheden, skriver Verhofstadt på Twitter.

Samtidig opfordrer han - ligesom flere EU-parlamentarikere - bekymrede borgere til at sende skarpe spørgsmål, som Mark Zuckerberg skal svare på.

Også den grønne gruppe har presset på for en offentlig høring.

Det er essentielt for EU-borgere at kunne følge med i, om Zuckerberg er i stand til at svare på spørgsmål. Og om han kan forsikre, at lignende ikke gentager sig.

Sådan lyder det fra Margrete Auken, der er medlem af den grønne gruppe.

- Det vigtige er, at alle kan følge med i, hvad der bliver spurgt om, og hvad Zuckerberg svarer.

- Når det foregår åbent eller bliver webstreamet, så kan det blive en tydeligere melding, siger hun.

Især ser hun frem til, om Zuckerberg er i stand til at overbevise EU om, at han kan og vil overholde den nye persondataforordning.

Facebook-chefens besøg i Bruxelles falder sammen med, at forordningen træder i kraft 25. maj.

Forordningen skal sikre EU-borgeres personfølsomme oplysninger og undgå lignende skandaler i fremtiden.

Myndigheder kan fremover udstede bøder til virksomheder på op til fire procent af den årlige omsætning, hvis privat data uden tilladelse bliver delt med en tredje part.