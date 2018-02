Hele Italien summer af protest med og uden fascistiske toner

Politiet skønner, at der var mellem 15.000 og 20.000 mennesker til et optog i Milano, hvor det indvandringskritiske parti Lega - tidligere Lega Nord - marcherede.

Med udsigt til et parlamentsvalg i næste weekend gik titusinder af italienere lørdag på gaden i Rom og andre byer landet over.

Partiet vurderer, at 50.000 mennesker deltog.

- Italienere først, lød budskabet fra Legas leder, Matteo Salvini, til folkemængden.

Et andet sted i den norditalienske by kom det til sammenstød mellem kampklædte betjente og en antifascistisk gruppe, som gik i protest mod nyfascisterne i CasaPound.

I Rom var flere end 3000 betjente sendt på gaden. Men i hovedstaden forløb den store demonstration fredeligt.

I den kolde regn gik en stor menneskemængde med røde og grønne fagforeningsflag rundt i gaderne.

- Vi er her for at sige nej til fascisme, for der er alt for mange giftige hændelser i øjeblikket. De tider må ikke komme igen, siger Rita Solo fra fagforeningen CGIL.

Både premierminister Paolo Gentiloni og tidligere premierminister Matteo Renzi deltog i arrangementet, der gik under overskriften "Aldrig mere fascisme".

Under en anden demonstration, som en venstreorienteret fagforening stod bag i Rom, blev der kastet kanonslag efter politiet. Deltagerne protesterede over arbejdsmarkedsreformer.

Også på Sicilien var der spændinger før et aftenarrangement, som den højreekstreme gruppe Forza Nuova står bag.

Tirsdag blev medlemmer af Forza Nuova tæsket af maskerede mænd.

Der har været adskillige sammenstød mellem højreekstremister og antifascister den seneste tid.