Hegn rundt om USA's Kongres er fjernet 77 dage efter angreb

Mere end to måneder efter et angreb på USA's Kongres i Washington D.C. den 6. januar er et pigtrådshegn rundt om Kongressens ydre område blevet fjernet.

Det oplyser kongrespolitiet onsdag, skriver avisen USA Today.

I samme ombæring understreger myndighederne, at de er parate til at "øge sikkerheden med et øjebliks varsel, hvis det bliver nødvendigt".

Et indre hegn rundt om Kongressens område forbliver på plads nogen tid endnu, mens politi og politikere fortsætter med at udarbejde en langsigtet sikkerhedsplan.

I sidste uge indikerede Timothy Blodgett, der er den sikkerhedsansvarlige i Repræsentanternes Hus, at sikkerheden i Kongressen snart ville blive lempet.

I et notat til kongresmedlemmerne udtalte Blodgett således, at "der findes ikke nogen kendt, troværdig trussel mod Kongressen eller Kongressens område, som berettiger det midlertidige sikkerhedshegn".

Det skriver USA Today.

Ifølge avisen har hegnet kostet omkring 1,2 millioner dollar om ugen, hvilket svarer til cirka 7,55 millioner kroner.

I sidste uge konkluderede blandt andet amerikanske antiterrormyndigheder, det føderale forbundspoliti (FBI) og ministeriet for indenlandsk sikkerhed i en trusselsvurdering, at "indenlandske ekstremister næsten helt sikkert vil forsøge at angribe igen i år".

Siden 6. januar er over 200 mennesker blevet sigtet for at have spillet en rolle i angrebet, hvor hundredvis af vrede tilhængere af daværende præsident Donald Trump stormede Kongressen.

Flere medlemmer af den højreekstremistiske gruppe Proud Boys er blevet tiltalt for at planlægge at angribe og blokere kongresbygningen.

Fem mennesker omkom under urolighederne, heriblandt en politibetjent.

Donald Trump blev stillet for en rigsret for at have opildnet til urolighederne, men blev frikendt med stemmerne fra 43 republikanske senatorer.