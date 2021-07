Heftig debat om Springsteen-sangtekst er officielt slut

En voldsom debat om bevægelsen i Marys kjole i Bruce Springsteen-klassikeren "Thunder Road" er omsider slut.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder USA Today.

Diskussionen blussede op på ny 4. juli, da The New York Times-journalisten Maggie Haberman tweetede den almindeligt kendte åbningsstrofe til "Thunder Road" fra Springsteens banebrydende album "Born to Run" fra 1975.

- The screen door slams, Mary's dress sways, skrev Haberman sammen med et billede af en tom teaterscene forud for forestillingen "Springsteen on Broadway".

Det medførte en sand Twitter-storm, og flere brugere hævdede, at Marys kjole ikke svajer (sways), men derimod bølger (waves).

Hovedpersonen selv forholdt sig stiltiende om spørgsmålet, men på hans officielle hjemmeside og i sin sangbog er ordet "waves". Omvendt bruger Springsteen "sways" i sin erindringsbog "Born to Run" samt i sine håndskrevne noter, som blev solgt på Sotheby's i 2018.

Debatten fik The New Yorker-redaktøren David Remnick til at sende en e-mail til den mangeårige Springsteen-samarbejdspartner og manager samt medproducer på "Born to Run"-albummet Jon Landau.

- Ingen kan svare på spørgsmålet bedre end Landau, skrev David Remnick i en artikel offentliggjort lørdag.

- Ordet er "sways", skriver Landau i en e-mail ifølge USA Today.

- Det er sådan, han skrev det i sine originale notesbøger, sådan sang han den på "Born to Run" i 1975, sådan har han altid sunget den til tusindvis af koncerter, og det er sådan, han synger den på Broadway lige nu.

Jon Landau tilføjer, at eventuelle trykfejl i officielt Bruce Springsteen-materiale vil blive rettet.

- Og forresten ved kjoler ikke, hvordan man "bølger", påpeger Landau.