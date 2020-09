Hebdo-anklagede mistænkes for at hjælpe med våben og vejledning

De 14 anklagede fra Charlie Hebdo-massakren, der onsdag skal for retten i Paris, er blandt andet mistænkt for at skaffe våben og vejlede gerningsmændene.

Angrebet blev udført af de to brødre Said og Chérif Kouachi.

Dagen efter dræbte en bekendt af brødrene ved navn Amedy Coulibaly en kvindelig betjent på gaden i Paris.

Den 9. januar dræbte Coulibaly yderligere fire jødiske mænd, da han tog gidsler i et jødisk supermarked i det østlige Paris.

De tre gerningsmænd blev alle efterfølgende dræbt af politiet, men ifølge den franske anklagemyndighed fik de logistisk hjælp fra medsammensvorne til deres ugerninger.

De alvorligste anklager i sagen rettes mod Mohamed Belhoucine og Ali Riza Polat, en fransk statsborger af tyrkisk oprindelse. De risikerer begge fængsel på livstid.

Polat menes at have været tæt på Coulibaly. Han er anklaget for at have hjulpet med at opbygge det våbenarsenal, som de tre terrorister brugte.

Han anklages også for at have "ydet hjælp i alle faser af forberedelsen".

Polat har været tilbageholdt siden 2015.

Mohamed Belhoucine anklages in absentia for at være ideologisk mentor for Coulibaly og for at have åbnet kommunikation til IS for ham.

Også Belhoucines bror Mehdi og Amedy Coulibalys partner, Hayat Boumedienne, retsforfølges in absentia.

Alle tre menes at være rejst til det nordlige Syrien og Irak få dage før angrebene, der på tidspunktet for terrorangrebet var under IS-kontrol.

Det vides ikke, om de fortsat er i live.

På anklagebænken sidder også Peter Cherif - også kendt som Abou Hamza. Efterforskere mistænker ham for at have beordret angrebet mod Charlie Hebdo.

Han blev anholdt i Djibouti i 2018 af franske og amerikanske soldater og efterfølgende udleveret til Frankrig.

Han skal blandt andet vidne om al-Qaedas rolle i angrebet, efter at have kæmpet for terrororganisationen i Irak.

De fleste andre tiltale i sagen anklages for at være tilknyttet en terrorgruppe. Det kan straffes med op til 20 års fængsel.

Retssagen mod de 14 personer er sat til at køre indtil 10. november. Den er allerede blevet forsinket adskillige måneder på grund af coronapandemien.