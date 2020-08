Hawaii er ved at udvikle sig til et hotspot for coronasmitte

- Nationale statistikker viser, at for hver person, som bliver testet positiv for coronavirus på Hawaii, er antallet af personer, som de spreder virusset til, det højeste i landet.

Hvis det såkaldte kontakttal er højere end 1,0 betyder det, at sygdommen sandsynligvis spreder sig. Er tallet lavere end 1,0, er sygdommen på tilbagetog.

- Det er meget, meget højt, siger borgmesteren i Honolulu, Kirk Caldwell, om Hawaiis tal på 1,6.

Texas, der er hårdt ramt af udbruddet, har for eksempel et kontakttal på 1,16.

Mandag registrerede Hawaii for 12. i træk et trecifret antal nye smittetilfælde. Under hele pandemien er næsten 3700 personer blevet testet positive i delstaten. Heraf 140 mandag. 34 patienter er døde.

Mens tallene er forholdsvis lave sammenlignet med andre delstater, så er sundhedsmyndighederne bekymrede over den hastige stigning af nye tilfælde.

- Det er bare et iøjnefaldende eksempel på, at vi er nødt til at tage det her alvorligt, siger Scott Miscovich.

- Vi skal bære ansigtsmasker, vi skal holde afstand.