Havarikommission vil undersøge stort hul i Estonias skrog

Tv-hold har fundet et hul i skroget af "Estonia", der sank i 1994. Kommission vil nu undersøge hullet.

Den svenske havarikommission vil undersøge et stort hul, der er blevet fundet på siden af skroget af passagerfærgen "Estonia", der sank i 1994 med 852 dødsofre til følge.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

De svenske myndigheder er gået i dialog med både Estland og Finland om, hvad det næste skridt skal være.

- Vi overvejer, hvilke konsekvenser de nye oplysninger kan have, siger Jonas Bäckstrand, fungerende generalsekretær i havarikommissionen.

Det var i forbindelse med en dokumentar om forliset, at et tv-hold med hjælp fra en dykkerrobot fandt hullet på "Estonias" skrog.

Hullet måler fire meter i højden og 1,2 meter i bredden.

Den svenske havarikommission slog efter forliset fast, at det var en afrevet bovport, der var årsag til tragedien.

Det har dog længe været et mysterium, hvordan passagerfærgen kunne synke på under en time.

Langt de fleste af ofrene for forliset var svenske statsborgere.

Tidligere på ugen har både statsminister Stefan Löfven og indenrigsminister Mikael Damberg henvist til, at det er den svenske havarikommission, der skal tage stilling til de nye oplysninger.

- Dette er nye oplysninger, der er offentliggjort i filmform. Og vi ser selvfølgelig på dem for at kunne foretage en vurdering af, om der er grund til at tage yderligere skridt, siger Jonas Bäckstrand ifølge Aftonbladet.

Udenrigsministrene i både Finland, Estland og Sverige har udtalt, at der muligvis vil blive iværksat en fælles efterforskning.

- Vi er nødt til at forholde os til det, og selvfølgelig har vi kontakt med søstermyndigheder i de andre lande.

- Men jeg er af den opfattelse, at nye oplysninger selvfølgelig bør gennemgås og vurderes, siger Jonas Bäckstrand.