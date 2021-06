Harvey Weinstein kan udleveres til Californien

I Californien skal han for retten for voldtægt og seksuelt overgreb.

Det er mere end et år siden, at anklagere i Los Angeles bad om, at få ham flyttet til Californien, så han kunne retsforfølges.

Weinsteins advokater argumenterede for at dokumenterne, der skulle til for at flytte ham, ikke var blevet lavet, og at han skulle blive i New York af medicinske grunde.

Det afviste dommeren.

- Hvis Californien ikke kommer og henter hr. Weinstein inden for en rimelig tid, så kom tilbage for at se mig, sagde dommeren i sagen, Kenneth Case, til advokaten Norman Effman, som repræsenterer Weinstein.

Anklagere i Los Angeles planlægger at hente Weinstein mellem slutningen af juni og midten af juli. Her vil han blive stillet overfor for 11 anklagepunkter.

Det er fem kvinder der anklager ham for overgreb og voldtægt i perioden fra 2004 til 2013.

Ifølge en af Weinsteins advokater appellerer de beslutningen og beder samtidig en dommer i Los Angeles om at blokere udleveringen, indtil han kan modtage den lægehjælp, "han har brug for i New York".

Colleen Curtin, der er anklager i New York, argumenterede imod, at Weinstein ikke kunne få den lægehjælp, han skulle bruge i Californien.

- Los Angeles har nogle af de bedste læger i verden. Så alle de medicinske problemer kan helt sikkert behandles der, siger hun.

Weinstein afsoner en fængselsstraf på 23 år i New York, efter han i februar 2020 blev dømt for seksuelt overfald på en produktionsassistent i 2006 og voldtægt af en skuespillerinde i 2013.

Hvis han dømmes for anklagerne i Californien kan han risikere livstid i fængsel.

Harvey Weinstein er medstifter af Miramax film- og tv-selskab. Hvis film inkluderer titler som "Shakespeare in Love" og "Pulp Fiction."

Efter anklagerne og dommen er han ikke længere en del af Miramax.