Harry og Meghan rykker ud af Buckingham Palace til april

Den britiske prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, får efter den 31. marts en ny status i det britiske kongehus.

Det oplyser kongehuset ifølge britiske ITV's royale redaktør, Chris Ship.

- Fra den 1. april har Harry og Meghan ikke længere et kontor på Buckingham Palace, skriver han på Twitter.

Han tilføjer, at kongehuset stadig overvejer parrets brug af royale titler fremover. Diskussionerne er angiveligt stadig i gang, lyder det.

Harry og Meghan chokerede i januar med deres udmelding:

- Vi har en intention om at træde tilbage som "seniormedlemmer" af den royale familie og arbejde for at blive økonomisk uafhængige, mens vi fortsætter med fuldt ud at støtte Hendes Majestæt Dronningen, lød det.

Efter udmeldingen har parret brugt meget tid i Canada.

Ifølge Sky News vender Harry og Meghan dog tilbage til Storbritannien for at deltage i mindst seks forskellige arrangementer i februar og marts.

Det bliver deres sidste forpligtelser, inden de trækker sig tilbage.

Harry og Meghan har blandt andet angivet den britiske presses voldsomme bevågenhed og til tider kritiske tilgang til parret som en af årsagerne til, at de ikke længere ønsker at være en fremtrædende del af kongefamilien.

En aftale for parrets tilbagetrækning blev offentliggjort i midten af januar.

Som en del af aftalen skal Harry og Meghan betale penge tilbage, som er gået til renovering af parrets hjem, Frogmore ved Windsor. Det drejer sig om godt 2,4 millioner skatteyderpund, hvilket er over 20 millioner kroner.

Parret vil fortsat bruge Frogmore som deres hjem, når de er i Storbritannien.

I en pressemeddelelse fra det britiske kongehus meddelte dronning Elizabeth, at familien har fundet en konstruktiv vej fremad.

- Harry, Meghan og Archie (Harry og Meghans søn, red.) vil altid være højtelskede medlemmer af min familie.

- Jeg anerkender udfordringerne, de har stået over for som følge af intens opmærksomhed de seneste to år, og støtter deres ønske om et mere uafhængigt liv, sagde dronningen i pressemeddelelsen.