Harris gør debut på verdensscenen på rejse til Mellemamerika

I Mexico og Guatemala vil hendes diplomatiske færdigheder blive sat på prøve, når hun skal drøfte immigration og grænsekontrol med de to landes regeringsledere. Det er et emne, som præsident Joe Bidens administration har kæmpet med.

Kamala Harris står over for sin første prøve i udlandet som USA's vicepræsident, når hun i denne weekend rejser på officielt besøg til Mellemamerika.

Harris' møder med regeringslederne i Mexico og Guatemala kommer, godt to måneder efter at hun af Biden fik stillet til opgave at forbedre livskvaliteten i landene i den såkaldte nordlige trekant - Guatemala, Honduras og El Salvador.

Fra disse lande flygter folk fra vold og fattigdom til USA. Mange med en forventning om, at de ikke bliver afvist ved grænsen.

Kamala Harris har konsulteret en række latinamerikanske eksperter og grupper, der arbejder med de pågældende lande, som en del af forberedelsen til sin første udenlandsrejse som vicepræsident.

Rejsen ventes at sætte tonen for Biden-administrationens forhold til USA's nabolande efter fire tumultariske år med Donald Trump ved roret.

- Der er ganske lidt plads til at begå fejl, og der er maksimal eksponering, siger Brett Bruen, som er tidligere amerikansk diplomat og direktør for globalt engagement i Det Hvide Hus under præsident Barack Obama.

- Det kan ikke sammenlignes med at rejse udenlands som senator. Nu er hun meget mere i fokus, tilføjer han.

Kamala Harris' erfaring med officielle besøg i udlandet er begrænset. Som californisk senator foretog hun to rejser for at mødes med amerikanske soldater i henholdsvis Irak og Afghanistan.

Og som justitsminister i Californien rejste hun til Mexico for at drøfte grænseoverskridende kriminalitet.

Kamala Harris ankommer efter planen til Guatemala søndag og flyver videre til Mexico mandag for at mødes med præsident Andrés Manuel López Obrador.