Harris beskylder i tv-duel Trump for historisk svigt

Coronapandemien og især præsident Donald Trumps håndtering af den blev et af stridspunkterne, da den amerikanske vicepræsident Mike Pence og den demokratiske vicepræsidentkandidat, Kamala Harris, natten til torsdag dansk tid mødtes i den eneste tv-duel mellem de to op til valget 3. november.

Den 90 minutter lange debat var delt op i intervaller på ti minutter med hvert sit tema.

Efter at ordstyrer Susan Page, der er leder af avisen USA Today's Washington-kontor, havde lagt ud med at konstatere, at Trump og hans hustru, Melania Trump er smittet med covid-19, gik Harris straks til angreb på Mike Pence, som Trump har sat i spidsen for at klare USA gennem pandemien.

Den 55-årige senator fra Californien beskyldte vicepræsidenten og Trump for at have fejlet fuldstændigt i håndteringen af virusudbruddet.

- Den amerikanske befolkning har været vidne til det, der er det største svigt nogensinde af en amerikansk regering i vores lands historie, sagde hun og pegede på de cirka 210.00 amerikanere, som er døde som følge af covid-19. Det er flere end i noget andet land.

- Og helt ærligt, så har administrationen forspildt deres ret til genvalg på grund af det, tilføjede hun.

Debatten forløb langt mere roligt, end da Trump og Biden debatterede for otte dage siden, hvor især Trump gentagne gange afbrød sin modstander.

Men håndteringen af pandemien var Pence og Harris ligeså uenige om.

Mike Pence forsvarede administrationens bestræbelser på at bekæmpe udbruddet og nævnte Trumps beslutning i slutningen af januar om at indføre restriktioner for indrejsende fra Kina, der på det tidspunkt var epicentret for udbruddet.

- Jeg ønsker, at den amerikanske befolkning skal vide, at fra dag ét har præsident Trump sat amerikanernes helbred først, sagde han.

Men det forholder sig helt modsat, mener Harris.

- Den amerikanske befolkning har skullet ofre alt for meget på grund af denne administrations inkompetence, sagde hun.

Økonomien kunne de to heller ikke blive enige om.

Mike Pence beskyldte Joe Biden for at støtte skatteforhøjelser og for at ville forbyde fracking - en omstridt måde at producere olie på - som er en stor industri, der beskæftiger mange personer i svingstaten Pennsylvania.

Harris tilbageviste det meste.

- Joe Biden vil ikke hæve skatterne for nogen som helst, der tjener mindre end 400.000 dollar om året, og Joe Biden vil ikke forbyde fracking. Han har været meget tydelig på det punkt, sagde hun.

Spørgsmålet om raceulighed udløste en intens diskussion mellem de to, efter at der har været landsdækkende protester i USA mod politiets behandling af sorte.

- Biden mener, at politistyrkerne har en implicit fordom over for minoriteter, sagde Mike Pence.

- Det er en enorm fornærmelse af de mænd og kvinder, der arbejder som ordenshåndhævere. Og jeg ønsker, at alle, som hver dag trækker i en politiuniform, ved, at præsident Trump og jeg står sammen med jeg, sagde han.

Harris reagerede ved at fremhæve en berygtet bemærkning fra Trump, som i 2017 omtalte deltagere i et nynazistisk møde i Virginia som "fine mennesker".