Harley-Davidson tilbagekalder en kvart million motorcykler

Problemet kan løses ved at få skiftet bremsevæsken, oplyser den amerikanske producent ifølge CNN. Det kan ske uden udgift for ejerne.

Harley-Davidson vurderer, at problemet i nogle tilfælde skyldes, at ejerne glemmer at skifte bremsevæsken hvert andet år, sådan som motorcykelproducenten anbefaler. Det kan i så fald medføre, at en ventil i bremsekontroldelen sætter sig fast.

Producenten tilbagekalder de mange motorcykler, fordi der er fare for "et pludseligt og fuldstændigt tab af bremser og uden varsel".

- Det er en bekymring, oplyser Harley-Davidson.

Harley-Davidson begyndte at undersøge problemet i juli 2016, efter at motorcykelgiganten havde modtaget 43 klager. Der blev indrapporteret tre ulykker med to tilskadekomne.

Dokumenter fra amerikanske trafikmyndigheder viser ifølge nyhedsbureauet AP, at tilbagekaldelsen omfatter flere end 30 forskellige modeller mellem 2008 og 2011.

Dokumenterne viser også, at Harley-Davidson oprindeligt ønskede at nøjes med at udføre en servicekampagne, men at regeringen nægtede at gå med til dette.

Tilbagekaldelsen omfatter 250.000 motorcykler på verdensplan, heraf 175.000 i USA.

Harley-Davidson-forhandlere vil skifte bremsevæsken på de mange motorcykler fra 12. februar.

Motorcykelproducenten, der har hovedkontor i Milwaukee, Wisconsin, oplyser, at tilbagekaldelsen vil koste virksomheden knap 30 millioner dollar - eller godt 182 millioner danske kroner.

Der produceres hvert år cirka en kvart million motorcykler på Harley-Davidsons fabrikker.