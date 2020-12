Handelsaftale med EU styrker det britiske pund

Pundet er styrket både over for dollaren og euroen.

Det britiske pund har fået et løft, efter at Storbritannien og EU torsdag langt om længe blev enige om en aftale, der fastsætter rammerne for den fremtidige samhandel mellem parterne.

I forhold til den amerikanske valuta er pundet styrket med over 0,8 procent og nærmer sig det højeste niveau i næsten to år, skriver London-avisen Evening Standard.

Økonomer forventer, at både den britiske og den europæiske økonomi vil blive negativt påvirket af forstyrrelser i varehandlen og stigende omkostninger, når Storbritanniens overgangsperiode i skilsmissen fra EU udløber den 31. december i år.

Men til trods for det er bekymringen for genindførelse af toldsatser fjernet, og forholdet mellem parterne er mere robust efter aftalen faldt på plads, skriver nyhedsbureauet AFP.

Efter flere døgns næsten uafbrudte forhandlinger var det ventet, at EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og den britiske premierminister på pressemøder torsdag morgen ville meddele, at de var blevet enige.

Udsigten til en afslutning på forhandlingerne udløste optimisme på aktiemarkedet i London, som på grund af julen kun var åbent til middagstid torsdag.

Men i takt med, at det trak ud med en officiel bekræftelse om en aftale og der i medierne var rygter om, at der i 11. time var opstået uenighed mellem parterne, blev toppen taget af kursstigningerne.

Det toneangivende indeks i London, FTSE 100, endte derfor den afkortede handelsdag med en stigning på 0,1 procent, skriver Evening Standard.

Nogle timer senere kom så meldingen fra Boris Johnson om, at "the deal is done" - aftalen er på plads.

Erhvervsorganisationer i Storbritannien er overordnet tilfredse med, at der er skabt klarhed om handelsforholdene med EU.

- Det her vil være en stor lettelse for britiske virksomheder, siger Tony Danker, der er generaldirektør for Confederation of British Industry (CBI), der svarer til Dansk Industri i Danmark.

- Med aftalen sikret kan vi indlede vores nye kapitel på mere sikker grund, siger han ifølge Evening Standard.