Hamas og Israel indgår aftale om nedtrapning af vold

Den militante palæstinensiske gruppe Hamas, som har kontrollen med Gazastriben, siger i en erklæring mandag, at den har indgået en aftale med Israel om nedtrapning af vold.

- En aftale er opnået om at afslutte den seneste tids optrapning og afslutte aggression mod vort folk, siger Hamaslederen Yahya Sinwar.

Siden begyndelsen af august er der blevet affyret raketter mod det sydlige Israel fra Gazastriben. Israel har svaret igen med flyangreb mod mål i Gazastriben.

Fjendtligheder mellem Hamas og israel har siden 2008 ført til tre krige.

Selv om en våbenhvile blev indgået sidste år med støtte fra FN, Egypten og Qatar kommer det jævnligt til sporadiske kampe.

Der bor omkring to millioner mennesker i Gazastriben, som er under blokade fra både Israel og Egypten. Over halvdelen af Gazas befolkning lever ifølge Verdensbanken i fattigdom.

Meddelelsen om nedtrappet vold kommer samme dag som det første kommercielle fly fra Israel landede i De Forenede Arabiske Emirater (UAE). Det betegnes som en historisk begivenhed i regionen.

Flyet fra det israelske luftfartsselskab El Al havde fået tilladelse til at flyve gennem saudiarabisk luftrum, som ellers normalt er blokeret for israelsk lufttrafik. Det medbragte en israelsk og en amerikansk delegation.

De to delegationer skal i forlængelse af en indgået fredsaftale afslutte aftaler om nye åbne relationer mellem Israel og Golfstaten.

Mandag aften siger kronprinsen i Abu Dhabi i en erklæring, at UAE står fast på støtten til en palæstinensisk stat med Østjerusalem som hovedstad.

- Fred er et strategisk valg, men ikke på bekostning af den palæstinensiske sag, hedder det.

Jared Kushner, som er præsident Donald Trumps svigersøn og særlig rådgiver i Det hvide Hus, er med i den amerikanske delegation. Han sagde ved ankomsten til Abu Dhabi, at USA vil opretholde Israels militære styrke samtidig med, at det støtter båndene til UAE - den arabiske verdens næststørste økonomi.

Normaliseringen af relationerne mellem de to lande er den første udvikling af denne type mellem Israel og et arabisk lande i mere end 20 år. Den er i vid udstrækning kommet i stand gennem en fælles frygt for det shiamuslimske Iran.