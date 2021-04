Halvdelen af alle amerikanske voksne har fået stik mod corona

Siden USA rullede vaccinerne ud for fire måneder siden, har 130 millioner amerikanere over 18 år således modtaget den første vaccinedosis.

Dette tal udgør 50,4 procent af den samlede voksne befolkning i USA, hvor der i alt bor 330 millioner mennesker.

Næsten en tredjedel af de voksne har modtaget begge vaccinestik og er dermed fuldt vaccineret.

I gennemsnit bliver der dagligt givet tre millioner vacciner i USA, oplyser Det Hvide Hus.

Det første vaccinestik blev givet til en sygeplejerske i New York 14. december sidste år. Siden har den amerikanske regering skruet tempoet op for vaccineudrulningen, og der er således blevet givet over 200 millioner vaccinedoser.

Det var oprindeligt et mål for præsident Joe Biden at have givet 100 millioner vaccinedoser inden maj. Det mål blev senere fordoblet.

USA bruger i vid udstrækning vacciner fra selskaberne Moderna og Pfizer. For nylig standsede USA brugen af vaccinen fra amerikanske Johnson & Johnson efter seks tilfælde i landet med sjældne blodpropper.

Vaccinen fra Johnson & Johnson kræver kun ét stik for at være effektiv, mens de andre kræver to.

USA er det land i verden, der står for flest coronarelaterede dødsfald i verden målt i absolutte tal. Siden pandemiens begyndelse har flere end 567.000 coronapatienter i landet mistet livet.