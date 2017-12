Halvdelen af Puerto Rico er stadig uden strøm efter orkan

- Skaderne var ekstreme, og der skal stadig laves en masse arbejde, siger Geraldo Quinones, der er talsmand for Puerto Ricos energiselskab.

Guvernør Ricardo Rosselló havde lovet, at 95 procent af landets strømforsyning ville være tilbage 15. december.

Det er især en mangel på udstyr som telemaster, der har forsinket arbejdet med at genoprette strømmen.

Myndighederne har tidligere oplyst, at nærmest alle øens telemaster blev sat ud af drift under orkanen.

Fredag oplyser myndighederne, at næsten 14.000 master er blevet sendt med skibe til Puerto Rico, og at yderligere 7000 vil ankomme i de kommende dage.

Desuden arbejder omkring 3500 arbejdere på at genoprette strømforsyningen på øen.

Orkanen Maria hærgede med vindstød på over 200 kilometer i timen og ødelagde på et tidspunkt strømforsyningen, så samtlige 3,4 millioner indbyggere manglede elektricitet.

Ifølge kreditvurderingsinstituttet Moody's vil regningen for Marias ødelæggelser på Puerto Rico blive på mellem 45 og 95 milliarder dollar.

Der hersker stor tvivl om dødstallet efter orkanen Maria. Myndighedernes tal er på under 100 mennesker. Avisen The New York Times har dog tidligere skrevet, at dødstallet reelt er over 1000.

