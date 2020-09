Af flere grunde var det nok godt, at der var coronaafstand, da USA's præsident, Donald Trump, og den demokratiske udfordrer, Joe Biden, natten til onsdag mødtes i Cleveland til tv-duel. Det var den første af tre planlagte dueller inden præsidentvalget den 3. november. Foto: Win Mcnamee/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Halvanden times fornærmelser og skænderi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Halvanden times fornærmelser og skænderi

Biden bad Trump om at holde kæft. Trump sagde til Biden, at han ikke er for klog. Den første tv-duel mellem Trump og Biden var et stort mundhuggeri.

Verden - 30. september 2020 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

De er begge modne mænd, USA's præsident, Donald Trump, og Joe Biden, der udfordrer Trump ved præsidentvalget. Men da de to kandidater natten til onsdag dansk tid mødtes til deres første tv-duel forud for valget den 3. november, var det ikke til at se.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger