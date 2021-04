Halvanden million borgere presser EU: Forbyd dyr i bure

Bedre velfærd for opdrættede dyr samlede sidste år flere end en million borgere på tværs af EU. Kravet er et forbud mod bure i landbruget.

Ifølge EU-kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides, er Kommissionen "helt klar over", at "vi er nødt til at gøre mere". Aktuelt er kommissærens medarbejdere ved at gennemgå den eksisterende lovgivning.

- Vi vil bruge resultaterne af det tjek til at foreslå ny lovgivning i 2023, siger Kyriakides i EU-Parlamentet.

Et borgerforslag kræver mindst en million underskrifter fra mindst en fjerdedel af medlemslandene. Det vil sige mindst syv lande. Lykkes det, forpligter det EU-Kommissionen til at se på sagen.

Et borgerforslag kan lægge pres på EU-Kommissionen, som dog ikke er forpligtet til at fremsætte et konkret forslag om det, som borgerne kræver:

I det konkrete tilfælde et totalforbud mod anvendelse af bure for en række dyr.

Forslaget "End the cage age" (stop burenes tidsalder, red.) blev torsdag præsenteret i EU-Parlamentet af medlemmer af dyrevelfærdsorganisationen Compassion in World Farming (CIWF), som står bag.

De kræver forbud mod høns i bure. Og de kræver forbud mod bure i opdræt af blandt andet kyllinger, ænder og kaniner. Ifølge forslaget skal det også være slut med søer i båse og kalve i enkeltindhegninger.

I stedet vil forslagsstillerne have disse dyr flyttet til enten enge eller stalde.

EU-Kommissionen vil med et forslag om to år forbedre velfærden for dyr i landbruget, forsikrer EU-landbrugskommissær Janusz Wojciechowski.

Han siger ifølge en pressemeddelelse fra EU-Parlamentet, at han støtter det fremsatte borgerforslag til fulde, og han peger på, at flere penge fra EU's store budget til landbrugsstøtte bør benyttes til formålet.

EU-parlamentariker Niels Fuglsang (S) mener, at det er på tide, at EU tager affære.

- Borgerinitiativet imod at spærre dyr inde i bure i landbruget fortjener at blive taget alvorligt. Det her er en sag, hvor EU kan gøre en kæmpe forskel, og hvor der er brug for at vi laver fælles regler i EU, så der er fair og fælles regler for alle landbrug, siger Fuglsang i en skriftlig kommentar.

Forslaget har siden indleveringen med 1,4 millioner underskrifter samlet yderligere støtte fra omkring 200.000 borgere, men også fra en gruppe fagfolk.

Omvendt påpeger producenter, at disse fødevarer helt uomtvisteligt vil blive dyrere. Konsekvensen kan, spår producenterne, blive flere importerede varer, da de europæiske forbrugere ikke vil være parat til at betale merprisen.

Ifølge CIWF lever 300 millioner landbrugsdyr i EU i bure. Det skal stoppes "hurtigst muligt", mener Fuglsang.

Flere EU-lande har allerede sat en stopper for eksempelvis burhøns.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) sagde sidste år, at den danske regering vil arbejde for en udfasning af burhøns.