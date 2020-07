Hajangreb koster 17-årig surfer livet i Australien

En 17-årig dreng mistede livet, da han lørdag blev angrebet af en haj, mens han surfede ved den australske østkyst.

Det oplyser det lokale politi ifølge nyhedsbureauet dpa.

Vidner har forklaret politiet, at hajen gik til angreb på drengen lørdag eftermiddag, da han surfede ud for Wooli Beach, der ligger godt 600 kilometer nord for Sydney.