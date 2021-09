Haitis leder fyrer valgkommission og udsætter valg

Han siger, at der skal vælges nye medlemmer, men uddyber ikke hvornår.

Valgkommissionen blev udpeget af præsident Jovenel Möise, der blev dræbt i et attentat natten til 7. juli.

Efter drabet udsatte valgkommissionen parlamentsvalget og en forfatningsafstemning fra 26. september til 7. november. Begge valg er nu udskudt på ubestemt tid.

Henry lovede for en måned siden, at der ville blive afholdt valg "så hurtigt som muligt" trods den politiske uro, der fulgte efter attentatet på præsidenten samt det store jordskælv, der ramte Haiti i august.

Her mistede mere end 2200 mennesker livet.

Henry blev udnævnt af Möise som premierminister, to dage før præsidenten døde. Han blev skudt og dræbt i sit hjem i juli, mens han lå og sov.

Moïse var inden drabet blevet beskyldt for at forsøge at forlænge sin embedsperiode på ubestemt tid med udskydelser af valget, der oprindeligt skulle have være afholdt i 2018.

Landet har ikke haft en folkevalgt nationalforsamling siden januar sidste år, efter at valget blev aflyst.

Kriserne hober sig op i Haiti, der i forvejen kæmper med udbredt bandekriminalitet og coronapandemien.

Derudover er næsten 3500 haitianere blevet deporteret fra USA tilbage til Haiti de sidste ti dage af den amerikanske migrationstjeneste.

De hidtil usete massedeporteringer kom, efter at titusindvis af migranter, primært fra Haiti, samlede sig under en bro ved grænsen mellem Mexico og Texas i håbet om at få adgang til USA.