Haitis dræbte præsident bliver begravet næste uge

Præsidentens enke, Martine Moïse, som blev alvorligt såret i angrebet og har modtaget behandling i USA, ventes at vende hjem for at deltage i begravelsen, der finder sted i den historiske by Cap-Haïtien i den nordlige del af landet.

Samtidig er Haitis tidligere præsident Jean-Bertrand Aristide fredag vendt tilbage til hovedstaden Port-au-Prince efter at være blevet behandlet for covid-19 i Cuba.

Aristide fik en heltemodtagelse af hundredvis af tilhængere, da han blev hentet af en ambulance i lufthavnen.

Aristide udtalte sig ikke til pressen om den politiske krise i landet, som drabet på Moïse har udløst, før han blev kørt til sin bolig.

Aristide, der er tidligere præst, er ifølge AFP en kontroversiel figur i haitiansk politik.

Han blev i 1990 for første gang valgt som præsident, men efter få måneder på posten blev han i 1991 afsat ved et kup. I 2001 blev han genvalgt, men tre år senere tvunget væk fra præsidentposten efter store folkelige protester.

Drabet på den 53-årige præsident Moïse er endnu ikke opklaret.

Politiet i Haiti har indtil videre anholdt 18 colombianere, som mistænkes for at have taget del i angrebet samt yderligere tre personer med lokal tilknytning.

Yderligere otte colombianere menes at have deltaget i det, der er blevet betegnet som et lejemord.

Tre er blevet dræbt af politiet, mens fem stadig er på fri fod.

Politiet tilbageholder også den 63-årig læge Christian Emmanuel Sanon på mistanke om, at han er en af bagmændene i drabet på Moïse.

Ifølge myndighederne havde Sanon hyret lejesoldater med henblik på afsætte præsident Moïse og derefter selv overtage præsidentposten.

Haitis ambassadør i USA, Bocchit Edmond, har fortalt, at de bevæbnede mænd havde forklædt sig som agenter fra det amerikanske politis narkoenhed (DEA), hvilket menes at have hjulpet dem med at trænge ind i præsidentens bevogtede bolig. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er endnu ikke udpeget en afløser for præsident Moïse.

Haitis midlertidige premierminister, Claude Joseph, har bedt USA og FN om at sende tropper til landet i kølvandet af drabet på Moïse for at beskytte lufthavnen i Port-au-Prince og anden infrastruktur.

Men anmodningen blev torsdag afvist af USA's præsident, Joe Biden.

Haiti med 11 millioner indbyggere er blandt verdens fattigste lande.