Haitiansk bandeleder truer med at dræbe bortførte amerikanere

I videoen ses en haitiansk mand i et lilla jakkesæt. Han er identificeret som manden, der går under aliasset Lamo Sanjou. Han er leder af banden 400 Mawozo.

Tirsdag bekræftede Haitis justitsministerium, at det er netop 400 Mawozo, der står bag bortførelsen af de i alt 17 missionærer - 16 amerikanere og en canadier - i Haiti lørdag.

Det har ikke været muligt for nyhedsbureauet Reuters at bekræfte videoens ægthed, eller hvornår den er optaget.

I videoen ses Lamo Sanjou, som taler ude på gaden omgivet af uidentificerede mænd. De bortførte missionærer optræder ikke i videoen.

- Hvis jeg ikke finder det, jeg har brug for, så vil jeg hellere dræbe alle disse amerikanere. Jeg vil tømme en stor pistol i hovedet på dem hver, siger manden.

Tirsdag oplyste Haitis justitsminister, Liszt Quitel, at 400 Mawozo kræver én million dollar i løsesum for hver af de bortførte personer.

De 17 missionærer havde netop forladt et børnehjem og var på vej mod en lufthavn i en bus, da de lørdag blev bortført. Blandt de bortførte er seks eller syv kvinder og fem børn. Det yngste barn er otte måneder.

400 Mawozo har i månedsvis stået bag bortførelser i området mellem hovedstaden Port-au-Prince og grænsen til Den Dominikanske Republik.

De bortførte personer var udsendt af den amerikanske kristne forening Christian Aid Ministries.

Tidligere torsdag oplyste Det Hvide Hus, at det vil gøre alt, hvad det kan, for at hjælpe missionærerne.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe med at løse situationen, sagde talskvinde for Det Hvide Hus Karine Jean-Pierre.

Christian Aid Ministries oplyser, at foreningen er opmærksom på videoen på YouTube. Foreningen ønsker dog ikke at kommentere på den, før gidselforhandlere har fastslået, hvorvidt det kan være skadeligt.