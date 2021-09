Haiti kæmper mod tiden for at opbygge skoler efter jordskælv

Haiti kæmper for at sende børn tilbage i skolen, efter at et voldsomt jordskælv ramte landet i august og ødelagde tusindvis af bygninger, heriblandt mange skoler.

I forvejen var det lille, fattige land i knæ, efter at det blev ramt af et andet jordskælv i 2010, der dræbte flere end 200.000 mennesker.

Det var planen, at de fleste skoleelever skulle vende tilbage til klasselokalerne 6. september, men skolestarten er blevet udskudt med to uger.

I de værst ramte områder i den sydlige del af landet er skolestarten udskudt frem til 4. oktober. I disse områder mistede mange familier alt.

Af de 2800 skoler i de tre berørte områder i syd er 955 blevet undersøgt af regeringen med støtte fra FN's børneorganisation, Unicef. De første resultater viser, at 15 procent af disse er blevet tilintetgjort, mens 69 procent er blevet beskadiget.

Det fortæller chef for Unicef i Haiti Bruno Maes.

- Det kommer til at blive et kapløb mod tiden, for vi har kun et par uger til at etablere sikre læringslokaler til børnene i disse tre områder, så de ikke går glip af endnu et skoleår, siger han.

Skoleåret 2019-20 sluttede i marts sidste år som følge af coronapandemien. Samtidig blev det efterfølgende skoleår afbrudt for mange haitianske børn på grund af udbredt vold mellem gadebander.

I slutningen af 2020 og begyndelsen af i år gennemførte bandemedlemmer en lang række bortførelser af børn og lærere i nærheden af skoler i hovedstaden, Port-au-Prince.

Bandemedlemmerne krævede løsepenge til gengæld for frigivelse.

Det er særligt udfordrende for private skoler, der tegner sig for 80 procent af skolerne i Haiti, at byde børnene velkommen tilbage.

- Vi har elever, der stadig ikke har betalt for deres undervisning for skoleåret 2017-18, siger Maxime Eugene, der er gymnasielærer på skolen Mazenod.

- Men vi kan ikke sende dem hjem og være skyld i, at de går glip af endnu et skoleår på grund af penge, tilføjer han.

Jordskælvet i august tilintetgjorde samtlige klasseværelser på Mazenod.

- Hvis vi får telte i tide, kan vi være klar til skolestart 4. oktober, da vi var i stand til at redde møblerne, siger Maxime Eugene.

Han insisterer på, at han er optimistisk til trods for udsigten til at skulle undervise på skolens fodboldbane.