Haiti er i krisetilstand efter attentat på præsident

En gruppe af uidentificerede personer angreb præsidentens hjem natten til onsdag. Her skød de og dræbte ham, oplyser premierministeren.

Præsidentens kone er i kritisk tilstand og er fløjet til Miami i USA for at få behandling, har den haitianske ambassadør i USA sagt til Reuters.

- Hun er stabil, men i kritisk tilstand, sagde Bocchit Edmond, der er ambassadør for Haiti i USA, få timer efter drabet på præsidenten.

Haitis internationale lufthavn i byen Port-au-Prince er som følge af attentatet også blevet lukket.

Ifølge den haitianske ambassadør viser videomateriale, at det er personer, der har udgivet sig for at være agenter fra narkoenheden under det amerikanske politi (DEA).

- Vi mener, at det var lejesoldater, siger Bocchit Edmond ifølge AFP.

- Det var et velorganiseret angreb og af professionelle, siger han.

Myndighederne har ikke delt videomaterialet.

Haitis problem er ifølge ambassadøren, at landets politi ikke har nok våben.

- De har brug for mere udstyr. Derfor er det meget vigtigt, at USA hjælper os, så vi kan skabe en bedre situation at afholde fremtidige valg i, siger ambassadøren.

Den amerikanske præsident Joe Biden har svaret, at han er chokeret og trist over angrebet på Moïse og hans kone Martine, og at den amerikanske administration har brug for flere oplysninger.

- Vi har brug for meget mere information, men Haitis tilstand er bekymrende, siger den amerikanske præsident.

