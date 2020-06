Hagen erklærer sig parat til at betale løsesum i kodet besked

Milliardæren Tom Hagen, der i Norge er sigtet for drab eller medvirken til drab på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen, har sendt en kodet besked, hvor han giver udtryk for, at han er parat til betale en løsesum for at få frigivet hustruen.

Det skriver det norske medie VG.

Beskeden skal ifølge VG være sendt 29. maj. Her fremgår det i en kodet bitcoin-besked til modparten:

- Jeg bekræfter, at jeg vil betale.

Det er ifølge VG første gang siden januar 2019, at den nu drabssigtede bruger bitcoin-platformen.

Tom Hagens advokat, Svein Holden, bekræfter over for VG, at han har forsøgt at komme i kontakt med de påståede gidseltagere.

- Vi ønsker stærkt at komme i kontakt med modparten. Derfor har vi taget initiativ over for dem, som vi håber, bliver besvaret. Politiet har ikke været involveret i denne proces, siger han til VG.

Også bistandsadvokat for Tom Hagens børn Ståle Kihle bekræfter, at beskeden er sendt.

- Mine klienter er bekendt med den nye besked, som er sendt til modparten. De støtter selvfølgelig initiativet fuldt ud, siger han til VG.

Tom Hagens børn har tidligere givet udtryk for, at de fortsat tror på, at moren, Anne-Elisabeth Hagen, er blevet kidnappet af ukendte gerningsmænd.

Hun har været savnet, siden hun på ukendt vis forsvandt fra parrets hus 31. oktober 2018.

Efter længere tid efterforskning er Tom Hagen blevet sigtet for drab eller medvirken til drab på sin kone.

Politiets teori går på, at trusselsbrevet og kommunikationen med modparten i sagen er en del af et røgslør for at få drabet til at ligne en økonomisk motiveret kidnapning.

Tom Hagen har hidtil nægtet at have noget med sin kones forsvinden at gøre.