Hæren går i gang med at fragte benzin under britisk krise

Efter slåskampe og kaos ved tankstationer skal hæren denne uge forsøge at afhjælpe britisk chaufførkrise.

Den britiske hær er mandag formiddag begyndt at hjælpe til med at levere benzin under landets chaufførkrise.

Således kan man på billeder bragt af Sky News se ansatte i hæren ankomme til et lager hos olie- og energiselskabet BP.

Også en Reuters-journalist har set militærfolkene.

Flere fra hæren bærer camouflagetøj, mens de går ind på oliegigantens områder.

I alt har den britiske regering bedt 200 soldater - heriblandt 100 chauffører - om at bidrage under den akutte mangel på chauffører, som har resulteret i lang kø ved mange tankstationer.

De fleste af soldaterne er ifølge Sky News sat ind i London og den sydøstlige del af landet, hvor mangelsituationen er værst.

Organisationen for benzinforhandlere Petrol Retailers Association oplyser, at krisen er stort set ovre i Skotland samt den nordlige og centrale del af England.

Også den britiske regering melder ifølge Reuters om bedring efter kaotiske scener sidste uge. På nogle tankstationer var der således slåskampe. Andre steder kunne man se folk hælde benzin på gamle vandflasker.

- Som en ekstra forholdsregel har vi sat de ekstra chauffører ind, siger finansminister Rishi Sunak til LBC Radio ifølge Reuters.

- Situationen har været i bedring hver eneste dag i over en uge. Det bliver bedre, og mens efterspørgslen stabiliserer sig, er forventningen, at tingene vil løse sig.

Det er mangel på lastbilchauffører, der har gjort det svært for landets tankstationer at få leveret benzin.

Mange udenlandske chauffører er rejst tilbage til deres hjemland under coronakrisen og efter brexit. Samtidig har pandemien gjort det svært at gennemføre køreprøver for nye potentielle lastbilchauffører.

I alt vurderer industrien selv, at der er behov for omkring 100.000 yderligere lastbilchauffører.

Den britiske organisation for benzinforhandlere oplyser, at 22 procent af tankstationer i London og det sydøstlige England mandag fortsat er løbet tør. Det ventes at tage en uge til ti dage, før beholdningerne igen er på normalt niveau.