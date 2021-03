Siden tirsdag har det 400 meter lange skib "Ever Given" siddet fast i Suez-kanalen og blokeret for skibstrafikken. (Arkivfoto)

Hær af slæbebåde skal løsrive strandet gigaskib i Suez-kanalen

Det strandede containerskib "Ever Given" kan blive flydende igen lørdag, vurderer skibets ejer.

De seneste fem dage har et kæmpe containerskib blokeret skibstrafikken gennem Suez-kanalen.

Allerede lørdag vil der være en mulighed for, at skibet "Ever Given" kan blive flydende igen.

Sådan lyder det fra Yukito Higaki, der er administrerende direktør for koncernen Shoei Kisen, der ejer skibet. Det skriver flere japanske medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ti slæbebåde er indsat i arbejdet med at få skibet tilbage på ret kurs.

- Skibet tager ikke vand ind. Der er ikke nogen problemer med ror og propeller. Når det igen flyder, burde det kunne sejle igen, siger Yukito Higaki ifølge AFP.

- Vi fortsætter arbejder med at fjerne sand i øjeblikket, siger han.

Der skal blandt andet fjernes sand og mudder, og der er på stedet en speciel sugemaskine, der kan fjerne 2000 kubikmeter i timen. Det skriver BBC.

Fredag mislykkedes et forsøg med at få skibet til at flyde igen.

Containerskibet er 400 meter langt - svarende til omkring fire fodboldbaner.

Det var angiveligt en kombination af kraftig vind og en sandstorm, som fik skibet ud af kurs og fik det til at gå på grund tirsdag morgen.

Flere eksperter vurderer ifølge BBC, at det potentielt kan tage flere uger, før skibet er flydende - for eksempel hvis det er nødvendigt at tage de alle containerne af skibet.

Direktøren for ejeren af virksomheden Smit Salvage, der er eksperter i bjærgninger, og detaljer i aktionen, sagde fredag, at indsatsen formentlig er et spørgsmål om uger frem for dage.

- Det er som en enorm, strandet hval. Der er en enorm vægt på sandet. Vi bliver muligvis nødt til at arbejde med en kombination af at fjerne containere, olie og vand fra skibet - samt bruge slæbebåde og grave sand væk, sagde Peter Berdowski ifølge BBC.

Suez-kanalen forbinder Middelhavet og Det Røde Hav og er en vigtig passage for verdenshandlen, fordi den gør rejsen mellem Asien og Europa kortere.

Normalt sejler der 25.000 skibe gennem om året. Flere skibe har allerede valgt at sejle og tage den lange vej rundt om Afrika.