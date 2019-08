Hackere sendte racistiske tweets fra Twitters-chefs konto

Hackingen skyldtes et brud på "sikkerhedsovervågningen hos en mobiludbyder", oplyser Twitters kommunikationsafdeling.

- Dette gjorde det muligt for en uautoriseret person at skrive og sende tweets via sms'er fra telefonnummeret, lyder det.

Kommunikationsafdelingen oplyser videre, at problemet er blevet løst.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Blandt de tweets, der blev sendt fra Jack Dorseys konto, der har 4,2 millioner følgere, var en påstand om en bombetrussel mod Twitters hovedkontor.

Der var også et retweet med beskeden "Nazityskland gjorde ikke noget galt".

Flere af tweetene indeholdt hashtagget #ChucklingSquad, som menes at være en indikation på hackergruppens identitet.

Samme hashtag blev ifølge nyhedsbureauet Reuters brugt i sidste uge, da flere YouTube-stjerner fik deres konti hacket.

Hackingen viser potentielle sårbarheder på det sociale medie, der i vid udstrækning bruges som kommunikationsværktøj for alverdens ledere og politikere, herunder den amerikanske præsident, Donald Trump.

Sikkerhedsforsker Brian Krebs siger til Reuters, at det tyder på, at Jack Dorsey var offer for et sim-bytteangreb, hvor en mobiludbyder bliver narret eller på anden måde overbevist om at overføre et offers telefonnummer til et simkort kontrolleret af en anden.

Det er ikke første gang, at Twitter-chefens konto bliver hacket. I 2016 blev hans konto således også hacket. Bag angrebet stod en gruppe, der også hackede Google-chef Sundar Pichai og Facebook-chef Mark Zuckerbergs konti.

Efter fredagens hackerangreb faldt Twitters aktier med lidt under en procent.