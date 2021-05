Hackere lægger franske hospitaler ned

Men nu om dage kan heller ikke byens 20.000 indbyggere dukke sig for den grimme side af verden.

Kendt for spabade og for sit marked.

Dax i det sydvestlige Frankrig er normalt en by, der går under radaren hos de fleste.

I begyndelsen af februar kom den til Dax.

Da blev byens hospital ramt af et hackerangreb.

- Vi troede, at vi som hospital var en slags helle. At ingen ville røre os, siger hospitalets vicedirektør, Aline Gilet-Caubere, til nyhedsbureauet AFP.

- Sådan er det ikke. Slet ikke. Og det er en del af det psykologiske chok.

Angrebet kom om natten. Pludselig kunne natpersonalet ikke komme nogle vegne på computerne. Systemet lystrede ikke. Alt sad fast.

På deres skærme stod i stedet en meddelelse om, at systemet var hacket og indholdet krypteret.

De ukendte hackere fremsatte et krav. De ville levere en nøgle, der kunne løse problemerne, hvis de fik overført et beløb i bitcoin.

Der blev oplyst en emailadresse, hvor man kunne få flere instruktioner.

Hospitalet ville ikke betale noget, så ledelsen havde ikke andet valg end at instruere alle om, at nu går vi tilbage til gamle dage med papir og blyant.

Det skete på et tidspunkt, hvor hospitalet havde travlt med patienter med covid-19.

Der blev lavet nye systemer for at holde styr på hospitalet, herunder patientjournaler.

Det er tre måneder siden nu, og hospitalet er stadig ikke helt på it-toppen.

- Vi bliver ved med at finde nye problemer, siger vicedirektøren.

AFP har set på omfanget af hackerangreb. Det viser sig, at mindst seks hospitaler i Frankrig har været helt eller delvist lagt ned af hackere under coronapandemien.

I fjor blev 27 hospitaler udsat for en eller anden form for hackerangreb.

Cyrile Politi, it-chef i de franske hospitalers samarbejdsorganisation, siger, at der ikke er tvivl om, at hackere har optrappet deres angreb.

Og de har overskredet, hvad der tidligere var en moralsk grænse for, hvad de ville angribe. Hackerangreb på hospitaler har indtil for nylig været ukendt i Frankrig.

Det er noget andet i USA.

Adam Meyers fra det amerikanske it-sikkerhedsfirma CrowdStrike fortæller, at det er en kynisk beregning, der ligger bag hackernes angreb.

- De retter angreb mod noget som sundhed, for sundhed er en af de uheldige sektorer, hvor det ikke er et spørgsmål om penge. Det er et spørgsmål om liv og død.

Også i USA har hackere set coronapandemien som en forretningsmulighed.

I slutningen af 2020 var der en række hackerangreb, og i år har FBI og andre amerikanske myndigheder advaret om, at der er "troværdige informationer om en øget og umiddelbar cybertrussel" mod hospitaler og andre, der leverer sundhed.

AFP skriver, at hackerne bliver mere og mere sofistikerede. Sikkerhedsfirmaer siger, at de laver deres forbrydelser under navne som Evil Corp og DarkSide.

De opererer uden for vestlige myndigheders jurisdiktion, ofte i Rusland eller tidligere sovjetrepublikker.

Gilbert Martin, it-chef på hospitalet i Dax, siger, at hackerne på hospitalet brugte en kendt virus, der kaldes Ryak.

De efterlod, hvad han kalder "russiske spor".