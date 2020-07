Hackere gik målrettet efter 130 profilerede konti på Twitter

Ifølge Twitter lykkedes det imidlertid kun hackerne at få adgang til at fåtal af de 130 konti.

Hackerangrebet var rettet mod profiler, der tilhører prominente personligheder som Barack Obama, Bill Gates og Elon Musk.

Sent onsdag aften blev deres konti tilsyneladende overtaget af svindlere, der forsøgte at lokke brugere til at overføre bitcoins til dem.

På den måde menes svindlerne at have franarret folk over 100.000 dollar.

Twitter oplyser, at hændelsen fortsat bliver undersøgt, herunder om hackerne har haft mulighed for at få adgang til private data fra de konti, der blev hacket.

Det sociale medie er i kontakt med de indehaverne af de pågældende, oplyses det.

Afdelingen for det amerikanske forbundspoliti, FBI, i San Francisco, hvor Twitter har hovedkvarter, har igangsat en undersøgelse af hackerangrebet.

Og lederen af handelsudvalget i det amerikanske senat, Roger Wicker, kræver en redegørelse fra Twitter.

En medarbejder hos Twitter kan være ansvarlig hackerangrebet. Det skriver det amerikanske medie Vice ifølge nyhedsbureauet AFP.

Vice citerer screenshots af hjemmesider og to anonyme kilder, der angiveligt var med i angrebet.

- Vi brugte en repræsentant (fra Twitter, red.), der helt bogstaveligt gjorde alt arbejdet for os, siger en af de anonyme kilder til Vice.

Den anden kilde oplyser til mediet, at de betalte medarbejderen for at give dem adgang til adskillige prominente konti.

Twitter har ikke kommenteret disse oplysninger.

Angrebet får ikke nogen betydning for USA's præsident, Donald Trump, der er flittig bruger af Twitter.

Det fastslog Kayleigh McEnany, talsmand for Det Hvide Hus, torsdag aften dansk tid.

- Præsidenten forbliver på Twitter. Hans konto var sikker og ikke i fare under disse angreb, sagde hun ifølge Reuters.