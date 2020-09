Hackere bryder ind i norske politikeres mailkonti

I Norge har Stortinget været udsat for et omfattende IT-angreb, hvor hackere har brudt ind på adskillige parlamentarikeres e-mailkonti.

- Vores analyser viser, at forskellige mængder af data er blevet downloadet ulovligt, hedder det i pressemeddelelsen.

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, siger, at "vi ser med stor alvor på sagen".

- Vi har fuld opmærksomhed på en analyse af situationen, og vi arbejder på at få et fuldt billede af hændelsen og det potentielle skadeomfang, siger Marianne Andreassen i en pressemelding.

Hun siger, at der blev grebet ind over for hackerne for at standse angrebet.

- Disse tiltag havde øjeblikkeligt en effekt, siger Andreassen og understreger, at der hele tiden må arbejdes på at skærpe IT-sikkerheden på grund af et krævende trusselsbillede.

Stortinget oplyser i pressemeddelelsen at det er i tæt kontakt med relevante sikkerhedsmyndigheder efter hændelsen.

Politiet siger, at det er ved at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at indlede en efterforskning.