Hackerangreb i USA får svenske supermarkeder i knæ

Problemerne har desuden ramt en svensk apotekerkæde og tankstationer i kæden St1. Også bistroer i de svenske tog kan ikke tage imod kortbetaling.

Hackerangrebet menes at være en del af et større og internationalt forsøg på at presse penge ud af firmaer - et såkaldt ransomwareangreb.

Flere selskaber i en række lande er blevet ramt af dette angreb i de seneste dage. En it-ekspert siger til nyhedsbureauet AFP, at angrebet potentielt kan have ramt op mod tusind virksomheder.

Den svenske forsvarsminister, Peter Hultqvist, siger til tv-stationen SVT, at han ser med stor alvor på angrebet i Sverige.

- Det er meget farligt, fordi det rammer i menneskers hverdagsliv. Og det rammer sektorer som fødevareforsyning og andre grundlæggende forsyningsområder for samfundets måde at fungere, siger ministeren.

- I en anden sikkerhedspolitisk situation kan det være statslige aktører, der angriber os på det her område for at lukke samfundet ned og skabe kaos.

Problemerne i Sverige begyndte fredag aften og var lørdag endnu ikke løst. Men det er i løbet af lørdag blevet lokaliseret til den amerikanske leverandør, firmaet Kaseya i Florida.

- Vi tror ikke, at angrebet er rettet mod os, men mod den leverandør, vi har, siger Coops pressetalskvinde Theresa Knapp.

Det er kun butikkerne i regionen Värmland, der holder åbent. De bruger et andet kassesystem.

Kaseya leverer it-løsninger til selskabet Visma Esscom, der står bag blandt andet det kassesystem, der bruges i Coop. Visma Esscom samarbejder også med de øvrige svenske kæder, der er ramt.