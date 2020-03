Hårdt ramte Spanien oplever endnu et døgn med store tab

Det samlede antal coronadødsfald i Spanien stiger dermed fra 1326 til 1720.

Antallet af bekræftede smittetilfælde er steget fra 24.926 til 28.572.

Coronavirusset har den seneste uges tid for alvor gjort sit indtog i det sydeuropæiske land. Antallet af både smittede og dødsfald er mangedoblet, og Spanien er nu et af verdens hårdest ramte lande.

Spaniens premierminister, Pedro Sanchez, advarede lørdag aften landets indbyggere om, at "det værste stadig ligger foran os".

- Vi må forberede os følelsesmæssigt og psykisk på nogle meget hårde kommende dage, sagde han i en tv-transmitteret tale til nationen.

- Vi er stadig ikke blevet ramt af den stærkeste, mest ødelæggende bølge. Den vil teste vores materielle og moralske kapacitet til det yderste, lød det fra den 48-årige, socialdemokratiske premierminister.

Spanien indførte 14. marts krisetilstand af en varighed på 15 dage. Regeringen vil forlænge den med yderligere 15 dage. Det skriver spanske medier.

Landet har bedt sine 46 millioner indbyggere om at holde sig hjemme.

Det er kun tilladt at bevæge sig udenfor for at udføre yderst nødvendigt arbejde, for at indkøbe mad og medicin eller for at lufte sin hund.

Kun Italien og Kina har registeret flere coronadødsfald end Spanien.

Italien er det hårdest ramte land i forhold til antal dødsfald. Her har næsten 5000 coronasmittede personer mistet livet under udbruddet.

Udbruddet begyndte i det centrale Kina i slutningen af december sidste år. Det har siden dog spredt sig til hele kloden. Europa er det nuværende epicenter.